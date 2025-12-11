به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم خانوادگی و طنز «اسباب‌بازی جدید»، به کارگردانی «جیمز هوت»، محصول سال ۲۰۲۲ فرانسه، از شبکه تهران پخش می‌شود.

این فیلم با بازی «جمیل دبوز»، «دنیل اوتویل» و «سیمون فالیو»، بازسازی اثر محبوب فرانسوی «اسباب‌بازی» (۱۹۷۶) است که تماشاگر را با موقعیت‌های طنزآمیز و درس‌های عمیق انسانی همراه می‌کند.

«اسباب‌بازی جدید»، داستان «سامی» را روایت می‌کند، مردی خوش‌شانس که برای تأمین هزینه تولد فرزندش، به عنوان نگهبان شب در یک فروشگاه بزرگ مشغول به کار می‌شود. زندگی او با ورود «فیلیپ اتین»، یکی از ثروتمندترین مردان فرانسه و پسرش «الکساندر» دگرگون می‌شود. پسربچه که از همه اسباب‌بازی‌ها خسته شده، در یک انتخاب غیرمنتظره، سامی را به عنوان «اسباب‌بازی» جدید خود برمی‌گزیند. این رابطه غیرمعمول، نه تنها زندگی سامی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه به پدر پرمشغلۀ پسرک می‌آموزد که ارزشمندترین هدیه به فرزند، وقت و توجه است.

این اثر سینمایی ۱۱۲ دقیقه‌ای، جمعه ۲۱ آذر، ساعت ۱۳:۳۰، پخش می‌شود.

مجموعه «میراث»، که با روایتی متفاوت از زندگی یک روحانی جوان هر شب از شبکه دو پخش می شود، امشب به پخش خلاصه قسمت‌های آن اختصاص دارد.

«میراث»، عنوان مجموعه طنز اجتماعی ۱۵ قسمتی با رویکردی ملّی به تهیه‌کنندگی کمیل سوهانی و کارگردانی امین امانی است که از ۸ آذر پخش می شود. این مجموعه امشب به پخش خلاصه‌ای از قسمت‌های ۵ تا ۱۰ اختصاص دارد.

سریال «میراث»، در فضایی واقع‌گرا و اجتماعی با نگاهی طنز، اهمیت تولید ملّی، خوداتکایی اقتصادی نسل جوان و نقش سازنده روحانیت و نهاد‌های مردمی در پیشبرد مسیر توسعه کشور را بازتاب می‌دهد. درون‌مایه این مجموعه بر مواجهه یک طلبه جوان با چالش‌های پیش‌بینی‌نشده و تلاش او برای عبور از موانع اقتصادی و اجتماعی متمرکز است.

در «میراث»، به کارگردانی امین امانی و تهیه کنندگی کمیل سوهانی، بازیگرانی از جمله لعیا زنگنه، داریوش کاردان، ثریا قاسمی، آرش نوذری، بهرام ابراهیمی، امیرحسین صدیق، محمد شیری و زهرا سعیدی، ایفای نقش کرده‌اند. همچنین، برخی از دیگر بازیگران این مجموعه عبارتند از: آرام جعفری، شراره رخام، رامین راستاد، کیاوش زارع‌طلب، نصرالله رادش، وحید شیخ‌زاده، پیام احمدی‌نیا، بهراد خرازی، سمیه مهدی‌پور و علی قلیچ خانی.