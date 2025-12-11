پخش زنده
رئیس سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور گفت: ۵ میلیارد تومان برای تجهیز مراکز فنی و حرفهای شهرستانهای رزن و درگزین پیش بینی شده که یک و نیم میلیارد تومان اختصاص یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، غلامحسین محمدی در بازدید از مراکز آموزش فنیوحرفهای شهرستانهای رزن و درگزین افزود: هنرستانها های وابسته در هر دو شهرستان با همکاری آموزش و پرورش تاسیس خواهیم کرد که از سال آینده ظرفیت پذیرش افزایش یابد.
نماینده مردم رزن و درگزین در مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به برنامه هفتم توسعه بر جذب ۵۰ درصد دانشآموزان در رشتههای فنی و حرفهای گفت: تا زمانی که زیرساختها فراهم نشود، این هدف تحقق نخواهد یافت.
سید ابوالحسن مصطفوی تجهیزات مراکز فنیوحرفهای را فرسوده دانست و افزود: برخی تجهیزات ارسالشده به شهرستانها فرسوده است که باید تعویض شوند.