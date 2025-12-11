پخش زنده
زهرا آقاجانی، معلم خیراندیش و مدیر مردمی، با همت و ارادهای مثالزدنی پروژه بازسازی مدرسه شش کلاسه شهید رحیمی در شهر نرجه را به مرحله اجرا درآورد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین؛ زهرا آقاجانی، معلمی ، با ارادهای محکم و دستانی خالی، اما پر از عشق به آموزش، پویش مدرسهسازی را در شهر خود آغاز کرده است.
این حرکت فرهنگی و اجتماعی با سخنرانی در تریبون نماز جمعه و تبلیغ در فضای مجازی آغاز شد و به سرعت به نماد همبستگی مردم تبدیل شد. در این مسیر، پیرزنی گوشوارههای خود را برای کمک به مدرسه اهدا کرد و پیرمردی هزینه سفر کربلای خود را به این کار خیر اختصاص داد. کارگران شهرداری نیز با همیاری جمعی به ساخت مدرسه کمک کردند و دانشآموزان با آوردن آجرها در پویش «آجر به آجر» شرکت کردند.
مدرسه شش کلاسه شهید رحیمی، تنها مدرسه پسرانه این شهر، قرار است با مشارکت مردم بازسازی شود و دیوارهای آن با عشق و همدلی پر گردد. زهرا آقاجانی نذر کرده است که ماهانه بخشی از حقوق خود را به این پویش اختصاص دهد.
این حرکت مردمی بازتاب گستردهای در سطح ملی داشته است؛ رئیسجمهور در صفحه شخصی خود نوشت: زهرا آقاجانی نویدبخش معماری نوین ایران به دست مردم است؛ جایی که مردم پیشران پیشرفت کشور هستند. این کلنگ تنها سازه نمیسازد، دل میسازد، آینده میسازد، زندگی میسازد.
بر اساس اعلام مسئولان، مدرسه شش کلاسه شهید رحیمی تا یک سال آینده بازسازی و به بهرهبرداری خواهد رسید.