زهرا جلیلیمقدم گفت: برنامهای برای ساخت باغهای جدید کیوی وجود ندارد و محور سیاستها بر احیا، اصلاح و بهروزرسانی باغات فعلی است.
زهرا جلیلیمقدم با اشاره به لزوم مدیریت علمی توسعه باغات گفت: هیچ طرحی برای ایجاد باغهای جدید کیوی نداریم و اولویت وزارتخانه، بهبود عملکرد باغات موجود از طریق اصلاح، احیا و بهروزرسانی است.
وی افزود: در سال گذشته چند رقم جدید کیوی معرفی شده که قرار است در استانهای کیویخیز کشور مورد استفاده قرار گیرند تا کیفیت محصول و قدرت رقابتی ایران در بازارهای جهانی افزایش یابد.
مدیرکل دفتر امور میوههای گرمسیری و نیمهگرمسیری وزارت جهاد کشاورزی، همچنین از آغاز صادرات کیوی ایران به چین خبر داد و گفت: این مسیر میتواند فرصت تازهای برای توسعه بازارهای خارجی و افزایش درآمد باغداران فراهم کند.
زهرا جلیلیمقدم تأکید کرد با برنامهریزی دقیق و اجرای اصلاحات ساختاری در باغات، میتوان تولید کیوی را اقتصادیتر و صادرات را پایدارتر کرد.