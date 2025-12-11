مسوول روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان سردشت گفت: ۱۸۰ مادر باردار واقع در مناطق و روستاهای صعب العبور با پیش بینی زمان زایمان اواخر پاییز تا بهار سال آینده شناسایی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سیامند محمدی اظهار کرد: لیست تمامی مادران باردار شهرستان سردشت برای برنامه ریزی جهت ارایه خدمات در فصل سرما و همچنین مناطق سخت گذر تهیه شده که از مجموع هزار مادر باردار ۱۸۰ مادر در مناطق دورافتاده و مسیر ناهموار قرار دارند.

وی ادامه داد: زمان تقریبی زایمان مادران باردار شناسایی شده از اواخر پاییز امسال تا ۱۵ فروردین سال آینده است که با هماهنگی های انجام شده مراقبت و پیگیری وضعیت درمانی آنها تحت نظارت خواهد بود.

مسوول روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان سردشت اضافه کرد: هماهنگی های لازم با ادارات راهداری برای اولویت بندی روستاهای دارای مادر باردار پر خطر جهت بازگشایی راه های مواصلاتی در زمان بارش های شدید انجام گرفته است.

وی مراقبت های واحدهای بهداشتی را در سه بخش مراقبت های دوران پیش از بارداری، حین بارداری و پس از زایمان عنوان کرد و گفت: بانوان می توانند برای برخورداری از آنها به واحدها و مراکز بهداشتی سردشت مراجعه کنند.