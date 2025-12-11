پخش زنده
فرمانده انتظامی پردیس: در پی وقوع سرقت طلاجات از منزل یکی از شهروندان پردیس، سارقان که دو نفر بودند، دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ سهرابیمنش گفت: در پی وقوع سرقت طلاجات از منزل یکی از شهروندان پردیس، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.پس از حضور مأموران کلانتری در صحنه و انجام تحقیقات اولیه، با بررسی اظهارات مالباخته و بررسیهای میدانی، مأموران موفق به شناسایی یکی از بستگان نزدیک شاکی شدند که در سرقت نقش داشت.
به گفته فرمانده انتظامی پردیس، در ادامه تحقیقات و با هماهنگی مرجع قضایی، همدست متهم که یک زن بود نیز شناسایی و دستگیر شد که در بازجوییهای انجامشده به مشارکت در سرقت طلاجات با همکاری بستگان شاکی اعتراف کرد.
سرهنگ سهرابیمنش همچنین عنوان کرد: برای دو نفر متهم دستگیر شده، پروندهای تشکیل شده است که پس از تکمیل مراحل تحقیقاتی، جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شدند.
وی با اشاره به اینکه ارزش اموال مسروقه حدود ۲۰ میلیارد ریال بوده است، افزود: پلیس با جدیت با سارقان و مخلان امنیت اموال و جان مردم برخورد میکند و از شهروندان خواست ضمن رعایت نکات ایمنی، نسبت به نگهداری اشیای گرانبها در منزل احتیاط لازم را داشته باشند.