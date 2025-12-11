رییس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد گفت: با ورود روان‌آب‌های ناشی از باران به کانال های حاشیه تالاب کانی برازان این شهرستان ۵۰ هکتار از پهنه آبی این تالاب احیا شد و پرندگان آبزی و کنارآبزی به این تالاب بازگشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛فاروق سلیمانی اظهار کرد: روند خشک شدن پهنه آبی تالاب بین المللی کانی برازان این شهرستان از اواسط شهریور ماه شدت بیشتری به خود گرفت و تا مهر ماه بخش های زیادی از این تالاب خشک شد اما اکنون دوباره تالاب با بارش های اخیر احیا شده است.

وی افزود: با خشک شدن تالاب کانی برازان پرندگان مهاجر و بومی آن با توجه به شرایط بحران آبی تالاب، به سایر مناطق و تالاب‌های اقماری دریاچه ارومیه از جمله تالاب های حسنلو و سولدوز نقده مهاجرت کرده بودند اما اکنون دوباره پرندگان بومی به تالاب بازگشتند.

رییس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد گفت: پناهگاه حیات وحش و تالاب کانی برازان مهاباد در مسیر کریدور مهاجرت پرندگان از کشورهای شمالی به جنوب قرار دارد و این تالاب زیستگاه جوجه آوری گونه های در حال انقراض از جمله اردک سرسفید، اردک سرحنایی و گونه های حفاظت شده دیگر است.

وی اظهار کرد: خبر احیای تالاب بین المللی کانی‌برازان مهاباد و بازگشت حیات پرندگان آبزی و کنارابزی به این تالاب، خبری خوش برای دوستداران محیط زیست به ویژه علاقمندان تورهای پرنده نگری است.

وی افزود: در سال ۱۴۰۰ نیز تالاب کانی‌برازان مهاباد با بحران آب مواجه شد و در اوایل پاییز همان سال بخش های زیادی از این تالاب به طور کامل خشک شده بود که با شروع بارش های پاییزی و رهاسازی آب سد مهاباد دوباره احیا شد.