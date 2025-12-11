هدف وزارت نیرو، رسیدن به ۱۱ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر به مدار تا پایان سال آینده است که عمدتاً خورشیدی خواهد بود.

مدیر عامل شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران در ملایر:

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیر عامل شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران در بازدید از نیروگاه‌های خورشیدی ملایر گفت: هم‌اکنون بیش از ۳ هزارو۲۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در کشور نصب شده است.

مصطفی رجبی مشهدی افزود: اقدامات حوزه تجدیدپذیر در دولت حاضر، حدود ۳ برابر کل نیروگاه‌های احداث شده در دولت‌های گذشته است.

او تاکید کرد: امسال با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و ذخایر سوخت بهتر نسبت به سال قبل، امیدواریم با حداقل محدودیت قطعی برق از زمستان عبور کنیم.

مدیرعامل توانیر در ادامه از مردم خواست در مصرف برق و گاز صرفه‌جویی کنند.

رجبی‌مشهدی تصریح کرد: همدان از جمله استان‌های فعال در زمینه احداث نیروگاه‌های خورشیدی است و طرح‌های خوبی تا تابستان سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

او افزود: هدف ما از این سفر بررسی مشکلات طرح‌های در حال اجرا است و برای سرعت پیشرفت آنها تلاش بیشتری کنیم.

مدیر عامل شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران گفت: پست شهرک صنعتی ۲۳۰ کیلو ولت منطقه ملایر بود که قرار شد فاز اول آن تا پایان سال جاری به اتمام برسد.

او افزود: با در مدار قرار گرفتن فاز اول این نیروگاه که با یه دستگاه ترانسفورماتور ۱۵ مگابایت آمپر است، برق پایداری به صنایع شهرک صنعتی به ویژه شرک‌های فروسیلیس ملایر برسد.

مدیر عامل شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران گفت: در مجموع اقدامات خوبی در این منطقه صورت گرفته و امیدواریم با تلاش صنعت برق، منجر به کاهش ناترازی و رضایت مردم شود.