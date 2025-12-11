پخش زنده
امروز: -
استاندار خراسان شمالی امروز با حضور در شهرک صنعتی شیروان، از چند واحد تولیدی و صنعتی فعال در این شهرک بازدید کرد و از نزدیک در جریان مسائل و نیازهای آنها قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ بهمن نوری در این بازدید، ضمن سرکشی به واحدهای ریسندگی کتان، گرافیت مصنوعی و کاربید سیلیسیم، روند فعالیت، ظرفیتهای تولیدی و چالشهای موجود در هر واحد را بررسی کرد.
مدیران این واحدها در جریان بازدید، مهمترین مشکلات خود را شامل تامین مواد اولیه، کمبود نقدینگی، لزوم نوسازی تجهیزات و نیاز به توسعه زیرساختهای پشتیبان تولید عنوان کردند.
استاندار خراسان شمالی نیز با تأکید بر اهمیت تداوم فعالیت واحدهای صنعتی و نقش آنها در اشتغال شهرستان، گفت: مشکلات واحدهای تولیدی شهرک صنعتی شیروان به صورت میدانی احصا شده و برای حل آنها پیگیری در سطح استانی و ملی انجام خواهد شد.
وی افزود: حمایت از تولید و رفع موانع موجود، از اولویتهای اصلی مدیریت استان در بخش صنعت است.