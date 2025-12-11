پخش زنده
استاندار گلستان در سفر رئیسجمهور به قزاقستان، دکتر پزشکیان را همراهی کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ استاندار گلستان در سمینار اطلاعرسانی تجاری همکاریهای بازرگانی و اقتصادی ایران–قزاقستان، فرصتهای مشترک سرمایهگذاری و تجاری استان را تشریح کرد.
علی اصغر طهماسبی گفت: منطقه آزاد اینچهبرون بهعنوان دروازه ارتباطی ایران با آسیای مرکزی، ظرفیتهای کمنظیر گردشگری گلستان، از طبیعت بکر تا میراث فرهنگی و تاریخی و تولیدات کشاورزی متنوع و باکیفیت میتواند زمینهساز همکاریهای پایدار با قزاقستان باشد.