پخش زنده
امروز: -
استاندار آذربایجانغربی با تاکید بر ضرورت بهرهگیری آموزش و پرورش از ظرفیتهای گسترده موجود در مدارس، گفت: این نهاد میتواند با ایجاد نیروگاههای خورشیدی کوچک مقیاس بخشی از هزینههای خود را تأمین کرده و همزمان با گسترش دارالقرآنها، حرکت اساسی در ترویج فرهنگ قرآنی رقم بزند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رضا رحمانی افزود: مدارس استان دارای پشتبامها و محوطههای بزرگ هستند و این ظرفیت ارزشمندی برای تولید انرژی خورشیدی و کسب درآمد پایدار به شمار میرود.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه توسعه دارالقرآنها اظهار کرد: برای تجهیز دارالقرآنهای آموزش و پرورش استان تاکنون هفت هزار و ۷۵۰جلد قرآن خریداری شده و بهزودی نیز ۲ هزار و ۵۰۰ جلد دیگر تهیه و طی آیینی به مناطق ۲۴گانه آموزشی ارسال میشود.
رحمانی تاکید کرد: لازم است در همه مدارس استان دارالقرآن فعال باشد و پس از ۴۷ سال نباید همچنان درگیر تشکیل این مراکز باشیم؛ زیرا توسعه فرهنگ قرآنی نیازمند حرکتی اساسی و برنامهریزیشده است.
استاندار آذربایجانغربی با بیان اینکه آموزش و پرورش استان از منابع قابل توجهی برخوردار است، گفت: این دستگاه در عین حال از کمبودهایی نظیر نبود اردوگاهها و مراکز پرورشی و فرهنگی رنج میبرد و سرانه آن نیز از میانگین کشوری پایینتر است.
وی ادامه داد: برخی مدارس دارای زمینهای وسیع هستند که میتوان با مولدسازی و تبدیل این اراضی به احسن، زمینه ایجاد اردوگاهها و مراکز فرهنگی جدید را فراهم کرد تا دانشآموزان از خدمات آموزشی و پرورشی مناسبتری بهرهمند شوند.
رحمانی افزود: آموزش و پرورش باید تمرکز بیشتری بر استفاده حداکثری از داراییها و امکانات خود داشته باشد و این ظرفیتها را در مسیر توسعه زیرساختهای فرهنگی، پرورشی و آموزشی به کار گیرد.