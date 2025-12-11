به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سرهنگ بهروز بازوند اظهارکرد: در ادامه اجرای طرح تشدید نظارت بر بازار کالا‌های اساسی و مبارزه با پدیده احتکار، مأموران پلیس امنیت عمومی دلفان یک انبار احتکار کالا را کشف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این انبار ۲۰ تن انواع اقلام اساسی از جمله برنج، روغن، قند و شکر و بیش از دو هزار لیتر انواع مواد شوینده کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی شهرستان دلفان تصریح کرد: در این رابطه پرونده‌ای تشکیل و متهم برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذی صلاح معرفی شد.

سرهنگ بازوند با تأکید بر تداوم طرح‌های نظارتی پلیس بر بازار خاطرنشان کرد: مأموران سختکوش انتظامی با هرگونه اخلال در نظام اقتصادی به ویژه توزیع کالا و احتکار برخورد قاطعانه و بدون اغماض خواهند داشت.