مدیریت تعاون روستایی آذربایجان غربی بر تأمین و توزیع میوه شب عید به‌منظور جلوگیری از کمبود و افزایش قیمت‌ها نظارت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛مدیریت استان اقداماتی جدی را در خصوص تأمین، توزیع و کنترل قیمت میوه شب عید آغاز کرده است تا مردم عزیز بتوانند در تعطیلات سال نو از میوه‌های تازه از جمله سیب و پرتقال که در ایام نوروز پرمصرف هستند، با کیفیت بالا و به موقع بهره‌مند شوند.

طبق اعلام مدیر تعاون روستایی استان آذربایجان غربی، تأمین میوه شب عید شامل سیب و پرتقال تامسون شمال و همچنین خرمای ماه مبارک رمضان با همکاری باغداران و تولیدکنندگان داخلی، سردخانه داران و سورتینگ داران در دستور کار قرار گرفته که با قیمت مناسب در دسترس عموم قرار خواهند گرفت.

سجاد حسامی ضمن بازدید میدانی و نظارت بر تامین پرتقال تامسون شمال از مبدأ استان مازندران توسط اتحادیه تعاونی روستایی آذربایجان غربی بعنوان مباشر استانی، تصریح کرد: از آنجا که میوه نقش مهمی در تأمین سفره مردم در شب عید دارد، نظارت مستمر بر روند تامین، توزیع و عرضه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی افزود: برنامه‌ریزی دقیق برای تامین به موقع و توزیع میوه شب عید در روستابازار‌ها و مراکز عرضه شبکه تعاون روستایی در سراسر استان انجام شده است و کمیته استانی راهبری تنظیم بازار میوه شب عید نیز به‌طور مداوم بر روند تأمین و قیمت‌گذاری نظارت می‌کند.