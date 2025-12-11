پخش زنده
امروز: -
مدیر امور اراضی آذربایجان غربی از تمدید ۹۴ مورد قرارداد اجاره با مساحت بیش از ۱۷۵ هکتار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛صفر حسین زاده گفت: اجرای به موقع و صحیح طرحهای واگذاری باعث جلوگیری از معطل ماندن اراضی میشود.
وی ادامه داد: مجریان طرحها پس از واگذاری و تحویل اراضی ملی موظف به اجرای به موقع و صحیح طرحها هستند، پس از طرح پرونده در کمیسیونهای مربوطه و براساس گزارشهای عوامل نظارتی با تمدید قرارداد اجاره موافقت یا مخالفت میشود.
حسین زاده افزود: در هشت ماهه اول سال جاری با تمدید قرارداد اجاره ۹۴ مورد طرح غیرکشاورزی و کشاورزی به مساحت بیش از ۱۷۵ هکتار موافقت شد.