بیش از ۷۰ دندانپزشک و متخصص از سراسر کشور با حضور در قالب گروه جهادی الکفیل، به مدت یک هفته در یزد خدمات رایگان دندانپزشکی به مددجویان کمیته امداد و اقشار کم‌برخوردار ارائه می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، در یک اقدام گسترده و انسان‌دوستانه، بیش از ۷۰ دندانپزشک و متخصص از نقاط مختلف کشور طی یک هفته در استان یزد به صورت رایگان به مددجویان کمیته امداد و دیگر نیازمندان خدمات دندانپزشکی ارائه می‌کنند.

این برنامه به همت گروه جهادی «الکفیل» اجرا شده است؛ گروهی که طی یک سال فعالیت خود با حضور در تمامی استان‌های کشور، موفق به ارائه خدمات رایگان دندانپزشکی به بیش از ۱۰۰ هزار نفر از نیازمندان شده است.

پزشکان داوطلب این گروه هر ماه به یکی از استان‌های کشور اعزام می‌شوند تا با معاینه و درمان رایگان، بخشی از نیاز‌های درمانی اقشار کم‌برخوردار را برطرف کرده و لبخندی دوباره بر چهره نیازمندان بنشانند.