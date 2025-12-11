پخش زنده
نخستین خانه قرآنی مکتب امام رضا (ع) با حضور فرزند شهید جمهور در اراک افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ به مناسبت ولادت حضرت زهرا (س) و با حضور ریحانه سادات رئیسی فرزند شهید جمهور آیت الله سید ابراهیم رئیسی اولین خانه قرآنی مکتب امام رضا (ع) اراک افتتاح شد.
به مناسبت ولادت حضرت زهرا (س) از بانوان کارآفرین و فعال اجتماعی شهرستان دلیجان تجلیل و از المان مادر در شهرک امام رضای شهر دلیجان هم رونمایی شد.
چهارمین دوره هفته فرهنگی خمین با برگزاری برنامههای متنوع فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی در بیت تاریخی امام راحل به کار خود پایان داد.
حجتالاسلام علی کُمساری رئیس موسسه حفظ، تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) یاد آوری نام و اندیشه امام و معرفی ظرفیتهای مختلف زادگاه ایشان را از اهداف برگزاری این رویداد دانست.
در جلسه شورای مسکن شهرستان تفرش آخرین وضعیت روند اجرایی طرحهای نهضت ملی مسکن در این شهرستان بررسی و بر رفع موانع موجود با همکاری نهادهای مرتبط تاکید شد.
با هدف تامین برق پایدار و تقویت زیر ساختهای شبکه برق شهرستان آشتیان عملیات اجرایی اصلاح شبکه برق روستاهای مزرعه نو و سیاوشان در روستای گرکان انجام شد.