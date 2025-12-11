به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی گل‌محمدی، معاون اجرایی مرکز مدیریت بیماری‌های وزارت بهداشت، از افزایش قابل‌توجه موارد ابتلا به آنفلوانزا در کشور خبر داد و گفت: حدود ۳۴ درصد از کل عفونت‌های تنفسی ثبت‌شده مربوط به ویروس آنفلوانزا است؛ در حالی‌که مرز هشدار در کشور ۱۰ درصد تعریف شده و اکنون بیش از سه و نیم برابر آستانه هشدار قرار داریم.

وی افزود: استان‌های هرمزگان، اصفهان، لرستان، تهران، یزد و کرمانشاه بالاتر از میانگین ۳۴ درصد قرار دارند و دو استان آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی نیز از مرز ۱۰ درصد عبور کرده‌اند. احتمال افزایش موارد در استان‌های دیگر طی هفته‌های آینده وجود دارد و این موضوع وابسته به روند انتقال ویروس است.

گل‌محمدی با تأکید بر نقش قطع زنجیره انتقال گفت: اگر بتوانیم انتقال ویروس از فرد بیمار به فرد سالم را متوقف کنیم، موارد ابتلا کاهش می‌یابد. رعایت اصول بهداشتی، استفاده از ماسک در اماکن شلوغ و سربسته، شست‌وشوی مکرر دست‌ها، پرهیز افراد علامت‌دار از حضور در مدرسه و محل کار و رعایت آداب سرفه و عطسه از مهم‌ترین راه‌های مهار بیماری است.

وی افزود:گروه‌های پرخطر مانند سالمندان، زنان باردار و بیماران با ضعف ایمنی بهتر است از تجمعات دوری کنند و در صورت امکان واکسن آنفلوانزا دریافت کنند.

معاون اجرایی مرکز مدیریت بیماری‌ها تأکید کرد: ۳۴ درصد موارد مربوط به ویروس آنفلوانزا است و سایر عفونت‌های تنفسی شامل رینوویروس‌ها و درصد اندکی نیز مربوط به کرونا هستند.

گل‌محمدی در پایان از مردم خواست برای دریافت اطلاعات صحیح به منابع معتبر همچون وزارت بهداشت و صداوسیما مراجعه کنند.