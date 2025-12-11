پخش زنده
معاون اجرایی مرکز مدیریت بیماریهای وزارت بهداشت گفت: ۳۴ درصد از کل عفونتهای تنفسی کشور به آنفولانزا مربوط است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی گلمحمدی، معاون اجرایی مرکز مدیریت بیماریهای وزارت بهداشت، از افزایش قابلتوجه موارد ابتلا به آنفلوانزا در کشور خبر داد و گفت: حدود ۳۴ درصد از کل عفونتهای تنفسی ثبتشده مربوط به ویروس آنفلوانزا است؛ در حالیکه مرز هشدار در کشور ۱۰ درصد تعریف شده و اکنون بیش از سه و نیم برابر آستانه هشدار قرار داریم.
وی افزود: استانهای هرمزگان، اصفهان، لرستان، تهران، یزد و کرمانشاه بالاتر از میانگین ۳۴ درصد قرار دارند و دو استان آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی نیز از مرز ۱۰ درصد عبور کردهاند. احتمال افزایش موارد در استانهای دیگر طی هفتههای آینده وجود دارد و این موضوع وابسته به روند انتقال ویروس است.
گلمحمدی با تأکید بر نقش قطع زنجیره انتقال گفت: اگر بتوانیم انتقال ویروس از فرد بیمار به فرد سالم را متوقف کنیم، موارد ابتلا کاهش مییابد. رعایت اصول بهداشتی، استفاده از ماسک در اماکن شلوغ و سربسته، شستوشوی مکرر دستها، پرهیز افراد علامتدار از حضور در مدرسه و محل کار و رعایت آداب سرفه و عطسه از مهمترین راههای مهار بیماری است.
وی افزود:گروههای پرخطر مانند سالمندان، زنان باردار و بیماران با ضعف ایمنی بهتر است از تجمعات دوری کنند و در صورت امکان واکسن آنفلوانزا دریافت کنند.
معاون اجرایی مرکز مدیریت بیماریها تأکید کرد: ۳۴ درصد موارد مربوط به ویروس آنفلوانزا است و سایر عفونتهای تنفسی شامل رینوویروسها و درصد اندکی نیز مربوط به کرونا هستند.
گلمحمدی در پایان از مردم خواست برای دریافت اطلاعات صحیح به منابع معتبر همچون وزارت بهداشت و صداوسیما مراجعه کنند.