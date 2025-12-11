پخش زنده
آیین افتتاح دبیرستان ۱۲ کلاسه مهر عظام در شهرک حکمت بجنورد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ این پروژه آموزشی با زیربنای هزار و ۱۳۹ متر مربع و محوطهسازی به وسعت هزار و ۲۰۰ متر مربع، با حمایت مالی گروه قطعات خودرو عظام و اعتباری افزون بر ۲۸۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.
در این مراسم، علی متقیان مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی ضمن تجلیل از نقش خیرین مدرسه ساز در توسعه زیر ساختهای آموزشی استان، گفت: از میان ۸۰ مدرسهای که در دست ساخت قرار دارد، ۳۵ مدرسه با مشارکت مردمی و ۲۳ مدرسه با کمک خیران تأمین مالی و اجرا میشود.
وی افزود: این همراهی ارزشمند، زمینه ساز ارتقای عدالت آموزشی و تربیت نسل آینده کشور خواهد بود.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان شمالی نیز در این آیین با اشاره به اهمیت مشارکت خیرین در توسعه زیرساختهای آموزشی استان گفت: افتتاح دبیرستان ۱۲ کلاسه مهرعظام نمونهای روشن از همافزایی دولت و خیرین در مسیر عدالت آموزشی است.
امین فلاح افزود: با حمایت ارزشمند گروه قطعات خودرو عظام، گامی مؤثر در ارتقای کیفیت فضاهای آموزشی برداشته شد.