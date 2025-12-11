پخش زنده
همایش ملی پرچمداران تفسیر قرآن کریم با تجلیل از صاحبان تفاسیر برتر در قم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،دبیر برگزاری همایش پرچمداران تفسیر قرآن کریم با اشاره به اینکه در این همایش ۱۵۰ نفر از تفسیر گران، صاحبان اثر تفسیر و فعالان حوزه تفسیر قرآن برای رشد و توسعه قرآن کریم دور هم جمع شدهاند گفت: این همایش با هدف ترویج تفسیر قرآن در بین نسل جوان، دانش آموزان و فرهیختگان و دانشجویان کشور برگزار شد.
حجت الاسلام محمود متوسل افزود: هدف ستاد تفسیر کشورجذب مخاطبان جوان به تفسیر قرآن کریم است و امیدواریم با تبادل تجربه همه فعالان تفسیر کشور بتوانیم با اجماع نظر در زمینه تربیت نسلهای تفسیرگر پیشتاز باشیم.
همایش ملی پرچمداران تفسیر قرآن کریم در چهار کارگروه در زمینه توسعه تفسیر در بین جوانان، مدارس، دانشگاهها و حوزهها و فضای مجازی و شبکههای اجتماعی برگزار شد.