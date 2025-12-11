نخستین جشنواره عفاف و حجاب کودک و نوجوان با عنوان «حریر آسمانی» در یزد آغاز به کار کرد.

این جشنواره با ابتکار دبستان دخترانه احمد کاظمی ۲ یزد اجرا می‌شود و هدف از برگزاری آن ترویج فرهنگ عفاف و حجاب بین دانش آموزان و ترغیب آنها به سبک زندگی ایرانی - اسلامی عنوان شده است.

همزمان با میلاد حضرت زهرا (س) این جشنواره با رونمایی از پوستر حریر آسمانی آغاز به کار کرد.