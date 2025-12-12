پخش زنده
سرماخوردگی و آنفولانزا دو بیماری شایع تنفسی ویروسی هستند که با وجود شباهت ظاهری، از نظر شدت، نوع ویروس و الگوی بروز تفاوت دارند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، سرماخوردگی و آنفولانزا دو نوع از عفونتهای تنفسی هستند که در فصول سرما و زمستان به خصوص شایعتر هستند.
این دو بیماری به واسطه ویروسها ایجاد میشوند، اما دارای تفاوتهای مهمی هستند که میتوانند به تشخیص صحیح و مدیریت مناسب این عفونتها کمک کنند.
در ادامه مقاله به برخی از مهمترین تفاوت سرماخوردگی و آنفولانزا پرداخته خواهد شد.
تفاوت سرماخوردگی و آنفولانزا
علائم سرماخوردگی چیست؟
سرماخوردگی یک نوع عفونت تنفسی است که به ویروسهای مختلف، به خصوص ویروسهای رینوویروس، علومونوویروس، و کروناویروس منتقل میشود. علائم سرماخوردگی معمولاً در محدوده بینی و گلو شروع میشوند و ممکن است شدت و نوع آنها متغیر باشد. برخی از علائم شایع سرماخوردگی شامل موارد زیر هستند:
گرفتگی بینی: یکی از نشانههای اصلی سرماخوردگی، گرفتگی یا ترشح بینی است.
سرفه: سرفه معمولاً به عنوان علامت دیگری از سرماخوردگی پدیدار میشود. این سرفه معمولاً خفیف و خشک است.
عطسه: افراد مبتلا به سرماخوردگی ممکن است عطسههای مکرر داشته باشند.
گلو درد: درد و التهاب حلق معمولاً به همراه سرماخوردگی رخ میدهد و موجب ناراحتی در قسمت گلو میشود.
خستگی: سرماخوردگی میتواند با احساس خستگی و ضعف عمومی همراه باشد.
درد عضلانی: برخی افراد ممکن است درد و تنش در عضلات خود را تجربه کنند.
تاکید میشود که سرماخوردگی معمولاً خفیف و خود به خود بهبود مییابد و نیاز به درمان خاصی ندارد. اما استراحت، مایعات و استفاده از داروهای ضد درد و تب ممکن است به تسکین علائم کمک کند. اگر علائم به مدت طولانی بیش از یک هفته ادامه دارد یا شدت آنها افزایش مییابد، بهتر است به پزشک مراجعه کنید.
علائم شایع آنفولانزا چیست؟
آنفولانزا یک عفونت ویروسی شدید تنفسی است که با ویروسهای آنفلوآنزا علائم مختلفی ایجاد میکند. علائم شایع آنفولانزا شامل تب بالا (معمولاً بیشتر از ۳۸ درجه سانتیگراد)، سرفه شدید و خشک، درد عضلانی و خستگی شدید هستند. همچنین، افراد ممکن است دچار درد گلو، سردرد، عطسه، استفراغ و اسهال نیز شوند. آنفولانزا معمولاً با شروع ناگهانی علائم خود، احساس خیلی بد و کاهش توانایی عملکردی فرد همراه است. در برخی موارد خصوصاً در افراد با سلامتی کمتر، آنفولانزا میتواند به مشکلات جدی تنفسی یا عوارض جانبی دیگر منجر شود. به منظور پیشگیری از ابتلا به این بیماری و کاهش انتقال آن به دیگران، واکسیناسیون علیه آنفولانزا توصیه میشود.
آیا سرماخوردگی میتواند به آنفولانزا تبدیل شود؟
نه، سرماخوردگی نمیتواند به آنفولانزا تبدیل شود. سرماخوردگی و آنفولانزا دو بیماری مجزا هستند که توسط ویروسهای مختلف ایجاد میشوند. اگر شما در ابتدا سرماخوردگی داشته باشید، این بیماری به آنفولانزا تبدیل نمیشود. با این حال، ممکن است علائم شما در طول زمان تغییر کند و شدت بیشتری به خود بگیرد. این به دلیل این است که بدن شما در برابر سایر عوامل عفونی آسیب پذیرتر میشود، و احتمالاً به علت ضعف سیستم ایمنی شما، یک عفونت ثانویه مانند آنفولانزا را دریافت کنید. اما این مسئله به تبدیل مستقیم سرماخوردگی به آنفولانزا اشاره ندارد.
علت بیماری
سرماخوردگی: بیشتر سرماخوردگیها به علت عفونت ویروسی در سیستم تنفسی ایجاد میشوند. ویروسهای مختلفی میتوانند عامل سرماخوردگی باشند، از جمله ویروسهای رینوویروس، کوروناویروس و ویروسهای تنفسی سنسیتیو (RSV).
آنفولانزا: آنفولانزا یا گریپ توسط ویروس آنفولانزا ایجاد میشود. ویروس آنفولانزا دارای انواع مختلفی است، از جمله آنفولانزا نوع A، B و C. آنفولانزا نوع A معمولاً بیشترین شدت و اثرات جهانی را دارد و میتواند به عفونتهای ویروسی سنگین و اپیدمیها منجر شود.
شدت علائم
سرما خوردگی: علائم سرماخوردگی معمولاً خفیفتر و محدودتر هستند. شامل عطسه، سرفه، گلو درد، انسداد بینی، خستگی و گاهی تب میشود.
آنفولانزا: علائم آنفولانزا شدیدتر و گستردهتر است. علاوه بر عطسه، سرفه، گلو درد و خستگی، شامل تب بالا، درد عضلانی و سردرد نیز میشود. در برخی موارد، آنفولانزا میتواند عوارض جدیتری مانند التهاب ریهها و عفونتهای ثانویه را ایجاد کند.
مدت زمان بیماری
سرماخوردگی: عادتاً سرماخوردگی در عرض چند روز تا دو هفته بهبود مییابد.
آنفولانزا: آنفولانزا ممکن است مدت زمان بیشتری را برای بهبود نیاز داشته باشد، معمولاً یک تا دو هفته است.
عوارض جانبی
سرماخوردگی: در اغلب موارد، سرماخوردگی بدون عوارض جانبی جدی خودبخود بهبود مییابد. اما ممکن است در برخی افراد، به خصوص کودکان کوچک و افراد مسن، عوارض جانبی مانند عفونتهای گوش، عفونتهای ریه، آسم و تبخال را ایجاد کند.
آنفولانزا: آنفولانزا میتواند عوارض جانبی جدیتری داشته باشد. ممکن است باعث تشدید عفونت ریه شود و عوارض مانند التهاب ریه و عفونتهای ثانویه را ایجاد کند. در برخی موارد نادر، عفونت آنفولانزا میتواند عوارض جدیتری مانند عفونت مغزی را نیز به همراه داشته باشد.
واکسیناسیون
سرماخوردگی: واکسیناسیون برای سرماخوردگی وجود ندارد، زیرا سرماخوردگیها عمدتاً به علت عفونت ویروسی ایجاد میشوند و واکسنها در برابر ویروسهای مختلف سرماخوردگی وجود ندارند.
آنفولانزا: برای پیشگیری از آنفولانزا واکسنهایی وجود دارد. واکسنهای آنفولانزا هر ساله براساس نوعهای شایع ویروس آنفولانزا بهروزرسانی میشوند و به عنوان روش مهمی برای کاهش خطر ابتلا به آنفولانزا مورد استفاده قرار میگیرند.