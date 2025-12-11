پخش زنده
رئیس اداره حفاظت محیط زیست تالش گفت : سه شکارچی متخلف که به شکار غیرمجاز پرندگان اقدام کرده بودند، دستگیر و ادوات جرم آنان را ضبط کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، اصغر خودکار گفت: ماموران گشت سیار اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تالش با اجرای گشتهای شبانهروزی در حوزه استحفاظی این شهرستان، موفق شدند سه شکارچی غیرمجاز را شناسایی و دستگیر کنند.
وی با اشاره به اینکه این افراد در ساعات شب اقدام به شکار غیرمجاز سه قطعه پرنده «ابیا» کرده بودند افزود: در این عملیات، سه قبضه اسلحه شکاری و سه قطعه لاشه پرندگان شکار شده از آنان کشف و ضبط شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست تالش پس از تشکیل و تنظیم صورتجلسه تخلف، متهمان برای رسیدگی قانونی به مراجع محترم قضایی معرفی شدند.