نخستین دوره المپیاد کشوری بازی‌های فکری با رقابت حدود ۲۰۰ شرکت‌کننده از ۱۵ استان کشور در دو رشته لیوان‌چینی و مکعب روبیک، در رده‌های سنی مختلف، به میزبانی یزد برگزار شد.

رئیس انجمن بازی‌های فکری کشور اعلام کرد این دوره از مسابقات در دو رشته لیوان‌چینی و مکعب روبیک برگزار شده و شرکت‌کنندگان در چهار رده سنی زیر ۱۰ سال، ۱۰ تا ۱۳ سال، ۱۳ تا ۱۵ سال و رده سنی آزاد رقابت کردند. به گفته احتشام، به سه نفر برتر هر ماده جوایزی اهدا می‌شود و در رقابت‌های تیمی نیز استان‌های برتر معرفی خواهند شد.

وی هدف از برگزاری این المپیاد را توسعه بازی‌های فکری، تمرکزی و مهارتی و نیز شناسایی استعداد‌های برتر در این حوزه عنوان کرد.

این رقابت‌ها با همکاری انجمن بازی‌های فکری فدراسیون ورزش‌های همگانی و هیأت ورزش‌های همگانی استان یزد در سالن ورزشی شهید صدوقی و در جوار اداره‌کل ورزش و جوانان استان یزد برگزار شد.