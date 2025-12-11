پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، نخستین دوره المپیاد کشوری بازیهای فکری با رقابت حدود ۲۰۰ شرکتکننده از ۱۵ استان کشور در دو رشته لیوانچینی و مکعب روبیک، در ردههای سنی مختلف، به میزبانی یزد برگزار شد.
رئیس انجمن بازیهای فکری کشور اعلام کرد این دوره از مسابقات در دو رشته لیوانچینی و مکعب روبیک برگزار شده و شرکتکنندگان در چهار رده سنی زیر ۱۰ سال، ۱۰ تا ۱۳ سال، ۱۳ تا ۱۵ سال و رده سنی آزاد رقابت کردند. به گفته احتشام، به سه نفر برتر هر ماده جوایزی اهدا میشود و در رقابتهای تیمی نیز استانهای برتر معرفی خواهند شد.
وی هدف از برگزاری این المپیاد را توسعه بازیهای فکری، تمرکزی و مهارتی و نیز شناسایی استعدادهای برتر در این حوزه عنوان کرد.
این رقابتها با همکاری انجمن بازیهای فکری فدراسیون ورزشهای همگانی و هیأت ورزشهای همگانی استان یزد در سالن ورزشی شهید صدوقی و در جوار ادارهکل ورزش و جوانان استان یزد برگزار شد.