با ادامه بارش برف، کولاک شدید و مسدود شدن مسیرهای مواصلاتی، تیمهای عملیاتی هلال احمر در گردنههای شاهمنصوری و چِری وارد عمل شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، نیروهای امدادی با تلاش چندینساعته اقدام به ارائه خدمات امدادی، رهاسازی خودروهای گرفتار در برف و امدادرسانی به درراهماندگان کردند. این عملیات که از روز گذشته آغاز شده، همچنان ادامه دارد.
عملیات امدادی جمعیت هلالاحمر استان چهارمحال و بختیاری تا بازگشایی کامل مسیرها و رفع نیازهای ضروری هموطنان ادامه خواهد داشت.