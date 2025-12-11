با ادامه بارش برف، کولاک شدید و مسدود شدن مسیر‌های مواصلاتی، تیم‌های عملیاتی هلال احمر در گردنه‌های شاه‌منصوری و چِری وارد عمل شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، نیرو‌های امدادی با تلاش چندین‌ساعته اقدام به ارائه خدمات امدادی، رهاسازی خودرو‌های گرفتار در برف و امدادرسانی به درراه‌ماندگان کردند. این عملیات که از روز گذشته آغاز شده، همچنان ادامه دارد.

عملیات امدادی جمعیت هلال‌احمر استان چهارمحال و بختیاری تا بازگشایی کامل مسیر‌ها و رفع نیاز‌های ضروری هم‌وطنان ادامه خواهد داشت.