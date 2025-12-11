به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی هیئت انجمن‌های ورزشی اعلام کرد: کمیته برای تونیک، اولین دوره کارگاه آموزشی زیر نظر مریم پناهی مدرس و مربی رشته برای تونیک به مدت سه ساعت در دو بخش تئوری و عملی در مرکز آموزش و استعدادیابی معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش برگزار کرد.

برای تونیک با الهام از کدگذاری بین المللی حروف الفبا طراحی شده و با تجسم یک جدول شش خانه‌ای در فضا یا بر روی زمین ورزشکار با انتخاب کد مورد نظر تمرین‌های ورزشی را با دست‌ها و پاها اجرا می‌کند.

ورزش برای تونیک، اجرای تمرین‌های همزمان ورزشکاران در سنین مختلف با شرایط جسمانی متفاوت را امکان پذیر می‌کند.