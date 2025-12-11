پخش زنده
کمیته برای تونیک هیئت انجمنهای ورزشی اولین دوره کارگاه آموزشی این رشته ورزشی را با حضور علاقمندان برگزار کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی هیئت انجمنهای ورزشی اعلام کرد: کمیته برای تونیک، اولین دوره کارگاه آموزشی زیر نظر مریم پناهی مدرس و مربی رشته برای تونیک به مدت سه ساعت در دو بخش تئوری و عملی در مرکز آموزش و استعدادیابی معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش برگزار کرد.
برای تونیک با الهام از کدگذاری بین المللی حروف الفبا طراحی شده و با تجسم یک جدول شش خانهای در فضا یا بر روی زمین ورزشکار با انتخاب کد مورد نظر تمرینهای ورزشی را با دستها و پاها اجرا میکند.
ورزش برای تونیک، اجرای تمرینهای همزمان ورزشکاران در سنین مختلف با شرایط جسمانی متفاوت را امکان پذیر میکند.