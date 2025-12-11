به مناسبت گرامیداشت ولادت حضرت فاطمه و روز زن و مادر پویش در سایه مادر در سیستان و‌بلوچستان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری سیستان وبلوچستان گفت: موضوع کاشت یک میلیارد درخت در سطح کشور از سه سال پیش شروع شده و در اجرای این طرح سالانه ۲۵۰ میلیون نهال غرس می‌شود.

حسین سرگزی گفت: در سیستان وبلوچستان هم در اجرای این طرح امسال یک میلیون و‌۲۰۶ هزار اصله نهال کشت خواهد شد.

وی گفت: ۲۶ گونه نهال در سطح استان در حال تولید است که گونه‌های محلی سازگار با طبیعت استان می‌باشند.

گفتنی است در اجرای پویش در سایه مادر دو هزار اصله نهال در سطح استان همزمان غرس شد.