تصرف نفت کش ونزوئلایی از سوی ارتش آمریکا

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۲۰- ۱۷:۴۷
خبرهای مرتبط

کاراکاس اقدام واشنگتن را دزدی دریایی بین‌المللی خواند

ماجراجویی نظامی در ونزوئلا

ترامپ: عملیات زمینی در خاک ونزوئلا به زودی آغاز می‌شود

برچسب ها: تنش بین آمریکا و ونزوئلا ، توقیف نفتکش ، ارتش آمریکا
