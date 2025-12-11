پخش زنده
عکاسی، هنر حقیقت و احساس را در چشم برهم زدنی ماندگار میسازد و یکی از روشنترین ابزارهای روایت نگاه جوانان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی به دومین جشنواره بینالمللی عکس «ایران جوان»، این رویداد را نماد همکاری مؤثر دستگاههای دولتی در مسیر فرهنگی مشترک خواند و آن را گامی مهم در تقویت هویت ملی و ایجاد بسترهای نوین برای حضور جوانان ارزیابی کرد.
سید عباس صالحی در این پیام که توسط «محمدرضا نوروز پور» معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اختتامیه دومین جشنواره بینالمللی عکس «ایران جوان» قرائت شد، جوانان را نیروی زنده و پیشبرنده جامعه دانست و گفت: شور، خلاقیت و نگاه تازه آنان به مسیر توسعه فرهنگی و اجتماعی معنا میبخشد.
وی با اشاره به گستره مشارکت در این جشنواره افزود: وقتی دستگاههای مختلف کشور در یک مسیر فرهنگی و اجتماعی مشترک قرار میگیرند، میتوانند رویداد هایی را خلق کنند که جنبه های گوناگون فرهنگ و هنر را با موضوعات پر اهمیت اجتماعی پیوند دهد.
وی ادامه داد: صالحی این هم افزایی را گامی مهم در تقویت هویت و مواجهه با پدیدههای اجتماعی دانست که بسترهای تازهای برای حضور جوانان در عرصههای مختلف فراهم میآورد.
وزیر ارشاد در این پیام ضمن قدردانی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اهتمام به فعالیتهای فرهنگی و رسانهای در حوزه مسئولیت اجتماعی، گفت: امید دارم جشنواره بینالمللی عکس ایران جوان به بستری جهانی برای کشف استعدادها، تقویت امید و پیوند میان هنر و برنامهریزی فرهنگی و اجتماعی کشور تبدیل شود.
سید عباس صالحی، از برگزارکنندگان و همراهان رسانهای این رویداد نیز تشکر کرد.
رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس جشنواره بینالمللی عکس «ایران جوان» نیز در این مراسم با اشاره به نقش بیبدیل بانوان در سرنوشت جمعیتی کشور، گفت: بانوان ضربانساز امید و حرکت ملی برای جوانی جمعیت باشند.
حسین کرمانپور با هشدار درباره شاخصهای نگرانکننده جمعیت اظهار کرد: ما امروز در شرایطی هستیم که در برخی استانها مانند گیلان، آمار مرگ از تولد پیشی گرفته و این یک زنگ خطر جدی برای تمام ملت ایران است.
وی با بیان اینکه پیام این جشنواره باید به سراسر کشور صادر شود، ادامه داد: این هشدار و این دعوت به عمل باید از این نقطه به تمام ایران برسد، موضوعاتی مانند «سلامت»، «گردشگری سلامت» و «آرامش روان» نیازهای اساسی بانوان و خانوادهها هستند تا بتوانند با امید و توان بیشتری به آینده بنگرید.
رئیس جشنواره عکس ایران با تشکر ویژه از هیات داوران که از بزرگان و نامداران عکاسی ایران با متوسط سنی بالای ۶۰ سال هستند، گفت: این عزیزان سالها در کنار ما بودهاند تا صدای سلامت ملت ایران بلندتر شود.
کرمانپور همچنین از اصحاب رسانه که از سراسر کشور مهمان تربتحیدریه شدهاند، قدردانی کرد و افزود: امیدوارم از فردا نام تربتحیدریه، زعفران و جوانی جمعیت به برکت حضور و پوشش خبرنگاران در سراسر کشور طنینانداز شود.
وی از تمام بینندگان و حاضران خواست تا در این حرکت ملی برای احیای جوانی جمعیت، پیشگام و تأثیرگذار باشند.
آئین اختتامیه دومین جشنواره بینالمللی عکس «ایران جوان» با هدف استفاده از زبان هنر برای پرداختن به موضوعات مهم اجتماعی از جمله جوانی جمعیت، در تربتحیدریه در حال برگزاری است.