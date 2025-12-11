به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، ابراهیم کریمی سرپرست مسابقات گفت: مسابقات کشتی قهرمانی بزرگسالان آذربایجان غربی با حضور ۱۵۰ کشتی گیراز شهرهای مختلف استان در ۱۰ وزن در دو رشته آزاد و فرنگی برگزار می‌شود.

ابراهیم کریمی افزود : 15 داور ملی و بین‌المللی کار قضاوت و داوری این مسابقات را عهده دار هستند.

وی اضافه کرد : نفرات برتر این مسابقات، هفتم و هشتم دی ماه امسال، به عنوان نمایندگان آذربایجان غربی در مسابقات قهرمانی کشور در تبریز شرکت می‌کنند.