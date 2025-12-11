با هدف رفع موانع و تزریق نقدینگی به بخش صنایع نساجی، ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای تامین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی پیش‌بینی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت، در سفر به کاشان اعلام کرد این مبلغ به منظور حمایت از تولیدکنندگان و تسهیل فرآیند‌های تولیدی، اختصاص خواهد یافت.

سید محمد اتابک افزود: این مبلغ در راستای تقویت بنیه مالی واحد‌های صنعتی و کمک به استمرار چرخه تولید اختصاص می‌یابد.

وی گفت: این تسهیلات می‌تواند به واحد‌های تولیدی کمک کند تا مواد اولیه مورد نیاز خود را تامین کرده و از ظرفیت تولیدی خود به طور کامل استفاده نمایند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، واحد‌های تولید فرش را به عنوان نقطه قوت اشتغال شهرستان و تابلوی خوش نقش و نگار تولید استان در کشور نام برد و گفت: هنر صنعت فرش با روز‌آمد‌سازی طرح و تامین خواسته مشتری می‌تواند حضور پر‌فروغی در بازار‌های جهانی داشته باشد.