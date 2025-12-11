\u0627\u06cc\u0646 \u06a9\u0627\u0631\u0648\u0627\u0646 \u06a9\u0647 \u0634\u0627\u0645\u0644 \u06f1\u06f2\u06f0 \u0646\u0641\u0631 \u0627\u0632 \u062f\u0627\u0646\u0634 \u0622\u0645\u0648\u0632\u0627\u0646 \u0645\u0642\u0637\u0639 \u0645\u062a\u0648\u0633\u0637\u0647 \u067e\u0631\u0646\u062f \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0631\u0628\u0627\u0637 \u06a9\u0631\u06cc\u0645 \u0645\u06cc \u0628\u0627\u0634\u062f\u060c \u0627\u0632 \u0645\u0646\u0627\u0637\u0642 \u0639\u0645\u0644\u06cc\u0627\u062a\u06cc \u062c\u0646\u0648\u0628 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0645\u0627\u0646\u0646\u062f: \u06cc\u0627\u062f\u0645\u0627\u0646 \u0647\u0627\u06cc \u0634\u0647\u06cc\u062f\u0627\u0646 \u0631\u0633\u062a\u06af\u0627\u0631\u06cc \u0648 \u0645\u0633\u0639\u0648\u062f\u06cc\u0627\u0646\u060c \u0627\u0644\u0642\u0645\u0647 \u0648 \u0641\u062a\u062d\u200c\u0627\u0644\u0645\u0628\u06cc\u0646 \u0648 \u0634\u0644\u0645\u0686\u0647 \u0628\u0627\u0632\u062f\u06cc\u062f \u0645\u06cc \u06a9\u0646\u0646\u062f.\u00a0\n