فردا، اجتماع بزرگ مادران و دختران فاطمی در اهواز

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام علیرضا قربانی اظهار داشت: به مناسبت میلاد باسعادت بی بی دو عالم حضرت فاطمه الزهرا (س) و روز تجلیل از مقام زن و مادر اجتماع بزرگ مادران و دختران فاطمی اهواز برگزار می‌شود.

وی زمان برگزاری این مراسم را ساعت ۹ صبح روز جمعه ۲۱ آذر ماه اعلام کرد و افزود: اجرای برنامه‌های شاد و تکریم از مادران شهدا و بانوان نمونه استان و همچنین مدیحه سرایی توسط کربلایی ابوذر روحی از دیگر برنامه‌های اجتماع بزرگ مادران و دختران فاطمی در اهواز خواهد بود.