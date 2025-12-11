زمین ورزشی بوستان هفتم تیر یزد با اجرای طرح بازپیرایی و ایجاد امکانات ورزشی و تفریحی جدید به همت شهرداری منطقه دو افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، رئیس هیأت ورزش‌های همگانی شهرستان یزد از افتتاح زمین ورزشی بوستان هفتم تیر با همکاری شهرداری منطقه دو خبر داد و گفت: بازپیرایی این بوستان با اقداماتی همچون توسعه فضای ورزش همگانی، ساخت و تجهیز مجموعه بازی کودکان، نصب ست‌های ورزشی، توسعه روشنایی، احداث سرویس بهداشتی و محوطه‌سازی انجام شده است.

سیدعربی با اشاره به هزینه‌کرد بیش از ۱۳۵ میلیارد ریال برای اجرای این طرح افزود: این اقدامات با هدف ایجاد محیطی مناسب برای نشاط اجتماعی و توسعه ورزش همگانی در اختیار شهروندان قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: هر روز از ساعت ۵:۳۰ صبح در تمامی پارک‌های یزد برنامه ورزش صبحگاهی برگزار می‌شود و در پارک شهدای هفتم تیر نیز این برنامه در سه نوبت از ساعت ۵ تا ۸ صبح اجرا خواهد شد.