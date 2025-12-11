

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، حسن محمد حسین پور نماینده دسته وزنی ۸۰ کیلوگرم پاراوزنه برداری ایران اگرچه شانس نخست کسب نشان طلای این دسته وزنی به شمار می‌رفت، اما روز روز او نبود تا حسن محمد حسین پور با نقره و نایب قهرمانی کار خود را به اتمام برساند. محمدحسین پور در رقابت با حریف ازبک و هندی خود اگرچه در حرکت نخست وزنه ۱۴۷ کیلوگرم را مهار کرد، اما با دوبار ناکامی در مهار وزنه‌های ۱۵۲ و ۱۵۴ کیلوگرم با همان حرکت اول خود صاحب نشان نقره و عنوان نایب قهرمانی پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی نوجوانان و جوانان در دبی شد.

در این دسته وزنی پارا وزنه بردار ازبکستانی با ۱۴۸ کیلوگرم طلا گرفت.

پاراوزنه بردار هندی نیز با ۱۴۰ کیلوگرم در رتبه سوم جا گرفت و به نشان برنز دست یافت.

در رده سنی نوجوانان ازبکستان، مالزی و امارات به ترتیب مقام اول تا سوم را در این رده جوانان به خود اختصاص داد.