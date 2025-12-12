معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور با انتقاد از طرح اخیر مجلس در مورد مهریه، آن را غیرمتوازن خواند و گفت: دولت با ارائه شواهد و مدارک به نهاد‌های نظارتی، برای اصلاح آن تلاش خواهد کرد.

زهرا بهروزآذر در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: طرح اخیر مجلس شورای اسلامی درباره مهریه از سوی نمایندگان مطرح شده و لایحه دولتی نیست و از همان ابتدا با این طرح مخالفت کردیم.

وی با اشاره به دو ایراد اساسی دولت به این طرح، افزود: نخست، موضوع مهریه ارتباطی با محکومیت‌های مالی ندارد و باید در قالبی جداگانه بررسی شود. دوم، اصلاح نظام مهریه بدون توجه متوازن به سایر اضلاع حقوقی خانواده مانند حضانت، حق طلاق و سایر موارد دیگر بی‌معنا و ناقص است.

معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور تأکید کرد: دولت معتقد است برای اصلاح قوانین خانواده باید به صورت یکپارچه و هماهنگ عمل کرد تا حقوق زنان و مردان به طور توازن تامین شود.

بهروزآذر در ادامه راهکار‌های پیش روی دولت پس از تصویب این طرح در مجلس را تشریح کرد و گفت: اکنون که این طرح به تصویب مجلس رسیده است، دولت با ارائه اطلاعات و شواهد دقیق از مشکلات و رنج‌هایی که این قانون برای زنان به همراه خواهد داشت، به نهاد‌های نظارتی مانند شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام کمک خواهد کرد تا با دیدی باز و کامل، نسبت به اصلاح یا رد آن اقدام کنند.