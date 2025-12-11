دادستان عمومی و انقلاب تهران، در نشست مشترک با سازمان امور مالیاتی، با بررسی راهکار‌های رفع موانع اخذ مالیات از مشمولان گفت: در سال ۱۴۰۳ با ورود دستگاه قضائی در ۲۵ استان، ۱۷۸ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دادستان عمومی و انقلاب تهران، در نشست مشترک با سازمان امور مالیاتی، با بررسی راهکار‌های رفع موانع اخذ مالیات از مشمولان گفت: در سال ۱۴۰۳ با ورود دستگاه قضائی در ۲۵ استان، ۱۷۸ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده است.

رئیس سازمان امور مالیاتی هم از صدور یک و نیم میلیون فاکتور الکترونیکی در ماه خبر داد.