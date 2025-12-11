مدیر عامل ستاد معاینه فنی خودرو‌های تهران با اعلام اینکه صدور گواهیِ معاینه فنیِ موتورسیکلت‌ها در مراکز پایتخت برخط شده است ، گفت: این موضوع به پلیس امکان کنترل آنلاینِ وضعِ معاینه فنی و در صورت نیاز، ابطال گواهی را خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید محمدمهدی میرزایی قمی با بیان اینکه شهر تهران دارای ۱۱ خط ثابت و سه واحد سیار مختص معاینه فنی موتورسیکلت است، گفت: هم‌اکنون با استقرار سه واحد سیار در مراکز معاینه فنی بیهقی، دماوند و چمران، تمام مراکز تحت مالکیت شهرداری تهران مجهز به خط معاینه فنی موتورسیکلت هستند و تمامی این خطوط به صورت برخط به سامانه «سیمفا» وزارت کشور متصل شده اند.