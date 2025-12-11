به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، راضیه پیله وران گفت: از روز شنبه هفته آینده شاهد فعالیت موج دوم سامانه بارشی در استان خواهیم بود که تا ساعاتی از روز یکشنبه در همه نقاط ادامه دارد.

وی افزود: سرعت وزش باد هم روز شنبه به بازه شدید تا نسبتا شدید لحظه‌ای خواهد رسید که همراه با این شرایط، مخاطراتی همچون اختلال در تردد جاده‌ای، لغزندگی سطح جاده‌ها و کاهش میدان دید افقی قابل پیش بینی است.

کارشناس هواشناسی لرستان گفت: با توجه به حاکمیت شرایط ناپایدار جوی، فردا در مناطق شرقی به ویژه مناطق جنوب شرق، شاهد بارش‌های پراکنده خواهیم بود و سرعت وزش باد به بازه نسبتا شدید تا شدید لحظه‌ای خواهد رسید.

پیله وران افزود: دما‌های کمینه نیز فردا روند کاهشی خواهند داشت.