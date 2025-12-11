پخش زنده
براساس اعلام اداره کل هواشناسی خوزستان، تا ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه امروز، ۱۳۷.۹ میلیمتر بارندگی در شهرستان لالی ثبت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، براساس اعلام اداره کل هواشناسی خوزستان، تا ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه امروز، پنجشنبه ۲۰ آذرماه، شهرستان لالی با ثبت ۱۳۷.۹ میلیمتر بیشترین سهم از بارندگیهای اخیر را به خود اختصاص داده است و ایذه با ۸۰.۴ گتوند با ۷۴.۲ و هندیجان با ۶۵.۸ میلیمتر در ردههای بعدی قرار دارند.
همچنین در حسینیه اندیمشک ۶۰.۸، رامهرمز ۵۹.۹، دهدز ۵۱.۵، صفی آباد دزفول ۴۱.۶، بهبهان ۳۹.۶، بندر ماهشهر و شادگان ۳۸، رامشیر ۳۷.۴، مسجدسلیمان ۳۶.۸، شوش ۳۶، امیدیه ۳۲.۴، بستان ۳۱.۳، شوشتر ۳۰.۵، آغاجاری ۲۷.۶، آبادان ۲۵.۲، کشاورزی اهواز ۲۴ و اهواز ۱۶.۸ میلیمتر ثبت شده است.
براساس پیش بینیهای اداره کل هواشناسی، فعالیت این سامانه بارشی تا فردا در خوزستان ادامه دارد و سامانه بارشی ضعیفی از روز شنبه وارد استان خواهد شد.