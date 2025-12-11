ساختمان جدید شعبه بازار و خزانه صندوق امانات بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با حضور مدیرعامل این بانک در یزد افتتاح شد؛ اقدامی که با هدف ارتقای خدمات‌رسانی و تقویت ارتباط بانک با مردم صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در آیین افتتاح این دو مجموعه با تأکید بر اهمیت نقش شعب به عنوان کانال ارتباطی بانک با مردم، گفت: افتتاح ساختمان جدید شعبه بازار در یزد امکان ارائه خدمات مطلوب‌تر و تسهیل دسترسی شهروندان را فراهم می‌کند.

فتحعلی با اشاره به جایگاه این بانک اظهار داشت: بانک قرض‌الحسنه مهر ایران به عنوان نخستین و بزرگ‌ترین بانک قرض‌الحسنه کشور، با ۵۳۱ شعبه به ۲۲ میلیون مشتری خدمات ارائه می‌دهد.

وی افزود: این بانک در سال جاری بیش از سه میلیون و ۸۰۰ هزار فقره تسهیلات به ارزش ۳۵۰ همت پرداخت کرده و در حوزه تسهیلات تکلیفی نیز به پوشش حدود ۱۸۰ درصدی بودجه نزدیک به ۱۰ همت دست یافته است.

مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران همچنین به رویکرد اجتماعی بانک اشاره کرد و گفت: بخشی از درآمد‌های بانک با افتخار به مسئولیت‌های اجتماعی اختصاص یافته و در همین راستا توافقات خوبی با استان برای ساخت مدرسه انجام شده تا بتوان خدمات مؤثری در این حوزه ارائه کرد.