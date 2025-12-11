فعالان اقتصادی و تجار ایران و قزاقستان در حاشیه همایش و نشست تجاری در مرکز اکسپو_آستانه ۲۰۲۵ در نشست‌های بی تو بی و تجاری مذاکره کردند.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در حاشیه همایش و نشست تجاری در مرکز اکسپو_آستانه ۲۰۲۵ با حضور تجار قزاقستان و ایران، نشست‌های بی تو بی و تجاری میان فعالان اقتصادی دو کشور برای گسترش روابط اقتصادی در حال برگزاری است.

گفتنی است، محمدعلی دهقان دهنوی برای حضور در همایش و نشست تجاری ایران و قزاقستان که در مرکز اکسپو_آستانه ۲۰۲۵ در حال برگزاری است، به این کشور سفر کرده است.