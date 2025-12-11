پخش زنده
روسای جمهور ایران و قزاقستان، با اشاره به مذاکرات دوستانه و سازنده فیمابین، روابط دوجانبه را در آستانه سی و چهارمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک، مثبت و پویا ارزیابی و بر تلاشهای مشترک برای توسعه و گسترش همکاری در تمام حوزهها و ارتقای سطح همکاریهای دوجانبه به شراکت گستردهتر تاکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، مسعود پزشکیان و قاسم ژومارت کمال اولی توکایف رؤسای جمهور، در جریان سفر پزشکیان به این کشور، در بیانیهای مشترک، با ابراز رضایت از روند مثبت تعاملات سیاسی و مناسبات گسترده بین دو کشور بر ضرورت ادامه گفتوگوهای سازنده و همکاری جامع در حوزههای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تأکید و توافق کردند، سطح همکاری دوجانبه به شراکت گستردهتر ارتقا یابد.
متن کامل این بیانیه مشترک به شرح زیر است.
به نام خدا
بیانیه مشترک مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران و قاسم ژومارت کمال اولی توکایف رئیس جمهوری قزاقستان
به دعوت قاسم ژومارت کمال اولی توکایف، رئیس جمهوری قزاقستان، مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در تاریخ ۱۹ تا ۲۰ آذر ۱۴۰۴ برابر با ۱۰ تا ۱۱ دسامبر ۲۰۲۵، در راس هیأت سیاسی اقتصادی و فرهنگی به طور رسمی به جمهوری قزاقستان سفر کرد.
در جریان این سفر روسای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان، مذاکراتی مثبت، دوستانه و سازنده انجام دادند. روسای جمهور دو کشور با تأکید بر روابط دوستانه و پیوندهای تاریخی مستحکم میان دو ملت و در آستانه سی و چهارمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک، روابط دوجانبه را مثبت و پویا ارزیابی کردند. طرفین این تلاشهای مشترک را برای توسعه و گسترش همکاری در تمام حوزهها مورد تأکید قرار داده و تصمیم گرفتند توافقات زیر را که در جریان این سفر حاصل شد، برای تقویت هر چه بیشتر روابط اجرا کنند.
رؤسای دو کشور با تأکید بر اهمیت گسترش همکاری در تمام سطوح، توافق کردند تبادل هیئتهای تخصصی دوجانبه را در حوزههای مختلف سیاسی، اقتصادی و تجاری ادامه دهند. طرفین بر اراده خود برای تقویت روابط دوجانبه و توسعه بیشتر همکاریهای متقابل تأکید کردند.
رؤسای جمهور با ابراز رضایت از روند مثبت تعاملات سیاسی و مناسبات گسترده بین دو کشور بر ضرورت ادامه گفتوگوهای سازنده و همکاری جامع در حوزههای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تأکید کردند. در این چارچوب رؤسای دو کشور توافق کردند، سطح همکاری دوجانبه به شراکت گستردهتر ارتقا یابد.
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان، به عنوان کشورهای فاقد سلاح هستهای عضو معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای، بر حق مسلم و انکارناپذیر خود در استفاده از انرژی هستهای برای مقاصد صلحآمیز، طبق ماده ۴ معاهده یاد شده، تاکید کردند.
طرفها ضمن اعلام پایبندی به اصول و مقررات منشور ملل متحد، با هرگونه توسل به زور که مغایر با مفاد آن باشد، مخالفت کردند و یادآور شدند که تمامی اختلافات صرفاً بایستی از راههای مسالمتآمیز حل و فصل شوند.
روسای جمهور دو کشور با اشاره به «نقشه راه افزایش مبادلات تجاری تا سقف ۳ میلیارد دلار»، امضا شده در سال ۱۴۰۲ (۲۰۲۳)، بر ضرورت همکاری و مشورت نهادهای مسئول دو کشور برای افزایش مبادلات تجاری تأکید کردند.
طرفین بر اهمیت اجرای توافقات حاصل شده در بیستمین نشست کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی، علمی، فنی و فرهنگی قزاقستان و ایران که در ۲۳-۲۰ خرداد ۱۴۰۴ برابر با ۱۳-۱۰ ژوئن ۲۰۲۵ در آستانه برگزار شد، تأکید کردند.
رؤسای دو کشور با اشاره به اهمیت ارتباطات بخش خصوصی، بر ضرورت تداوم سفر هیئتهای تجاری، برگزاری منظم همایشهای تجاری و مأموریتهای بازرگانی تأکید کردند.
رؤسای دو کشور بر نقش راهبردی توسعه پایدار بخشهای انرژی و صنایع معدنی در تقویت بنیانهای امنیت اقتصادی تأکید کرده و بر امکان گسترش همکاریهای دوجانبه در حوزههای معدن و انرژی -از جمله منابع انرژی تجدیدپذیر- همچنین در زمینه انرژی هستهای با کاربرد صلحآمیز -در چارچوب پایبندی کامل به تعهدات معاهده عدم اشاعه سلاحهای هستهای و رعایت کامل نظام پادمانهای جامع آژانس بینالمللی انرژی اتمی- تأکید نمودند.
طرفین با اشاره به اهمیت گسترش زیرساختهای ترانزیتی و حمل و نقل به منظور بهبود روابط منطقهای، تسهیل حمل و نقل کالا و انرژی و توسعه مسیرهای ریلی جادهای و دریایی بر گسترش همکاریهای دوجانبه و چند جانبه تاکید نمودند.
طرفها همچنین موافقت نمودند از اجرای پروژههای مشترک در زمینه کریدورهای ترانزیتی و حمل و نقلی، در چارچوب منافع مشترک حمایت نمایند.
به منظور توسعه همکاریهای ترانزیتی و حمل و نقل، دو طرف بر اهمیت استفاده از ظرفیت بنادر یکدیگر تأکید کرده و سفر اخیر مقامات حمل و نقل دو کشور به بنادر ایران را مثبت ارزیابی کردند.
طرفین بر ضرورت توسعه همکاری در حوزه کشتیرانی دریای خزر و بهرهگیری مؤثر از ظرفیت راهآهن جمهوری اسلامی ایران، ترکمنستان و قزاقستان تأکید و توافق کردند، اقدامات مشترک و هماهنگ در زمینه افزایش حمل و نقل دوجانبه بار و ترانزیتی و استفاده کارآمد از موقعیت جغرافیایی دو کشور را تقویت کنند.
طرفین از امضای موافقتنامه تجارت آزاد، بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا استقبال نموده و بر تعهد خود برای اجرای آن و توسعه همکاری و یکپارچگی بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا تأکید کردند.
طرفها با توجه به ظرفیتهای گسترده بخش کشاورزی و اهمیت تأمین امنیت غذایی، بر تبادل اطلاعات و دانش فنی، صادرات و واردات محصولات کشاورزی، اجرای پروژههای مشترک زراعتی در قلمرو دو کشور، گسترش فرصتهای سرمایهگذاری و تقویت زنجیره تأمین محصولات کشاورزی توافق کردند.
رؤسای جمهور با اشاره به همکاریهای فنی-مهندسی، خواستار توسعه همکاریهای دو کشور در این حوزه شدند.
طرفین با تأکید بر اهمیت پیوندهای مردمی و همکاری در حوزه فرهنگ، هنر و ورزش بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان، بر ضرورت ایجاد ارتباط مستمر میان نهادهای فرهنگی و ورزشی، هنرمندان، رسانهها و فعالان اجتماعی برای تقویت روابط فرهنگی تأکید کردند.
طرفین با اشاره به اهمیت همکاری در حوزه بهداشت و درمان، خواستار گسترش پژوهشهای علمی، تبادلات آموزشی و اجرای پروژههای مشترک در حوزه سلامت شدند.
طرفین با تأکید بر تعهد خود نسبت به تقویت همکاریهای دوجانبه در حوزه فارابیپژوهی، میراث بزرگ «ابونصر فارابی» را یک ارزش مشترک در حوزه فرهنگ و فلسفه دانسته و اهمیت گسترش پژوهش علمی، تبادلات آموزشی، پروژههای مشترک و گسترش همکاریهای نهادی را مورد توجه قرار دادند.
رؤسای جمهور با توجه به اهمیت گردشگری در توسعه تعاملات اقتصادی و انسانی، بر ضرورت توسعه ارتباطات گردشگری، به ویژه میان پایتختهای دو کشور از طریق تأمین زیرساختها و امکانات فنی لازم تأکید کردند.
رهبران دو کشور توافق کردند، نام شخصیتهای برجسته تاریخی خود را بر خیابانهای پایتختهای دو کشور به طور متقابل نامگذاری نمایند.
رؤسای جمهور دو کشور، با هدف تقویت آگاهی متقابل از فرهنگهای یکدیگر میان مردم دو کشور، توافق کردند «روزهای فرهنگی» را به صورت متقابل برگزار کنند.
رؤسای دو کشور با تأکید بر اهمیت همکاری و مشورت در چارچوب سازمانهای بینالمللی و منطقهای، به ویژه سازمان ملل، سازمان همکاری شانگهای، اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، سازمان همکاری اسلامی و سیکا، بر لزوم تقویت هماهنگی و بهرهگیری از ظرفیت این نهادها تأکید کردند.
طرفین با درک عمیق از شرایط بیثبات و پیچیده منطقهای و بینالمللی، بر اهمیت ثبات و امنیت در منطقه، به ویژه در افغانستان تأکید و توافق کردند همکاریهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی را برای تقویت ثبات و صلح در آن کشور و هماهنگی با ساختارها و نهادهای منطقهای مرتبط افزایش دهند.
مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران، قاسم ژومارت کمال اولی توکایف رئیس جمهور قزاقستان را برای شرکت در هفتمین نشست سران کشورهای ساحلی خزر که در ۲۱ مرداد ۱۴۰۵، برابر با ۱۲ اوت ۲۰۲۶، در تهران و به مناسبت روز دریای خزر برگزار میشود، دعوت کرد. رئیس جمهور قزاقستان با قدردانی این دعوت را پذیرفته و اعلام کرد قزاقستان در سطح عالی در این نشست شرکت خواهد کرد.
طرفین بر لزوم اجرای تلاشهای مشترک و همکاری در زمینه حفاظت از دریای خزر از جمله جلوگیری از کاهش سطح آب و حفظ منابع آبی و زیستی تاکید کردند.
رؤسای جمهور، بر ضرورت توسعه همکاری برای حل و فصل مسالمتآمیز منازعات جهانی و مبارزه با تروریسم بینالمللی، گسترش سلاحهای کشتار جمعی، افراطگرایی، مهاجرت غیرقانونی، قاچاق مواد مخدر و روانگردان، جرایم سازمانیافته فراملی و سایر تهدیدات امنیت بینالمللی در سطح دوجانبه و چارچوب سازمانهای بین المللی تأکید کردند.
مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران، از قاسم ژومارت کمال اولی توکایف رئیس جمهور قزاقستان و مردم قزاقستان به خاطر استقبال گرم و میزبانی صمیمانه در جریان این سفر قدردانی کرده و رئیس جمهور قزاقستان را برای سفر رسمی به ایران در زمان مناسب دعوت نمود. زمان این سفر از طریق مجاری دیپلماتیک هماهنگ خواهد شد.
رؤسای جمهور دو کشور این بیانیه مشترک را در شهر آستانه، در تاریخ ۲۰ آذر ۱۴۰۴، برابر با ۱۱ دسامبر ۲۰۲۵، در دو نسخه به زبانهای فارسی و قزاقی مورد پذیرش قرار دادند.