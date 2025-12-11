پخش زنده
امروز: -
عضو کمیته کشوری آنفلوانزا در کشور گفت: داروی ضدویروسی «اوسلتامیویر» یا «تامیفلو» در داروخانههای کشور موجود است و مصرف آن میتواند دوره بیماری را کوتاهتر کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دکتر مردانی، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و عضو کمیته کشوری آنفلوانزا، در گفتوگو با برنامه روی خط خبر شبکه خبر گفت: از شهریورماه امسال موارد ابتلا به کووید کاهش یافته و در مقابل، موارد ابتلا به آنفولانزا بهویژه نوع H3N2 افزایش چشمگیری داشته است. این سویه با جهش کروموزومی جدید، مقاومت بیشتری در برابر آنتیبادیهای بدن نشان داده و حتی در برخی افراد واکسینه نیز مشاهده شده است.
وی افزود: این ویروس عمدتاً کودکان و افراد واکسینهنشده را درگیر میکند و دوره نهفتگی آن بین یک تا چهار روز است. راه اصلی انتقال نیز مدارس، مهدکودکها و مراکز تجمعی عنوان شده است.
دکتر مردانی با اشاره به علائم شاخص بیماری گفت: شروع ناگهانی تب بالا، بدندرد، سردرد و سرفه خشک از نشانههای اصلی آنفلوانزا است که آن را از سرماخوردگی متمایز میکند.
این عضو کمیته کشوری آنفلوانزاتأکید کرد: رعایت اصول بهداشتی شامل استفاده از ماسک، شستوشوی مداوم دستها و جداسازی بیماران در محیط خانواده نقش مهمی در قطع زنجیره انتقال دارد.
وی همچنین توصیه کرد والدین در صورت مشاهده علائم در فرزندان، از فرستادن آنان به مدرسه خودداری کنند.
دکتر مردانی با اشاره به گروههای در معرض خطر شامل سالمندان بالای ۵۰ سال، بیماران قلبی و ریوی، مبتلایان به دیابت، افراد دارای نقص ایمنی، زنان باردار و افراد چاق، گفت: تزریق واکسن آنفلوانزا برای این گروهها در اولویت قرار دارد و حتی در شرایط اپیدمی، تزریق واکسن میتواند از بستری شدن و عوارض شدید بیماری جلوگیری کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: داروی ضدویروسی «اوسلتامیویر» یا «تامیفلو» در داروخانههای کشور موجود است و مصرف آن میتواند دوره بیماری را کوتاهتر کند. همچنین مصرف آنتیبیوتیک در درمان آنفولانزا توصیه نمیشود.