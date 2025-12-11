تیم‌های فولاد هرمزگان و شهداب بافق به دیدار نهایی هفته دوم لیگ برتر والیبال ساحلی در گروه یک راه یافتند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران سال ۱۴۰۴ از ۲۸ آبان با حضور ۱۲ تیم در دو گروه مقدماتی زیر آغاز شده است:

گروه A: فولاد هرمزگان، شهداب بافق، پاس بندر ترکمن، استقلال خراسان رضوی، شهداب جوان بافق و پاس آق قلا

گروه B: پیکان بندر دیر، پارس جنوبی عسلویه، رازین پلیمر تهران، شهرداری مراغه، همای کیش و نماینده سمنان

هفته دوم لیگ برتر والیبال ساحلی در گروه یک از روز چهارشنبه ۱۹ آذر به میزبانی باشگاه استقلال در مجموعه ورزش‌های ساحلی شهرداری مشهد آغاز شد و به مدت سه روز پیگیری می‌شود.

دیدار‌های مرحله نیمه نهایی این گروه ظهر امروز (پنج شنبه ۲۰ آذر) برگزار شد و نتایج زیر به دست آمد:

استقلال مشهد صفر – فولاد هرمزگان ۲ (۱۵بر ۲۱ و ۱۲ بر ۲۱)

شهداب بافق ۲ – پاس بندر ترکمن یک (۱۶بر ۲۱، ۲۵ بر ۲۳ و ۱۶بر ۱۴)

بدین ترتیب تیم‌های فولاد هرمزگان (ابوالحسن خاکی زاده و امیرعلی قلعه نوعی) و شهداب بافق (حسین نظری، مهدی محفوظی، مهدی پورمقدم، حسین پورمقدم و جواد برزگری) با شکست حریفان خود به دیدار نهایی راه یافتند.

همچین یک دیدار برای کسب رتبه پنجم ظهر امروز برگزار شد که نتیجه آن به قرار زیر است:

شهداب جوان بافق ۲ – پاس آق قلا یک (۲۰ بر ۲۲، ۲۱ بر ۱۳ و ۱۵بر ۸)

برنامه آخرین روز این رقابت‌ها (جمعه ۲۱ آذر) به قرار زیر است:

دیدار رده‌بندی، ساعت ۹؛ استقلال مشهد – پاس بندرترکمن

فنیال، ساعت ۱۰؛ فولاد هرمزگان – شهداب بافق

قبل از آغاز دیدار استقلال مشهد و فولاد هرمزگان، به مناسبت سالروز تولد حضرت زهرا (س) و روز مادر، بازیکنان دو تیم از مادران خود با اهدای گل تقدیر کردند.

همچنین قبل از آغاز مسابقه دو تیم شهداب بافق و پاس بندر ترکمن که دیداری جذاب و پایاپای بود، باشگاه شهداب برای حسین نظری بازیکن این تیم مراسم گرامیداشت سالروز تولد گرفت.