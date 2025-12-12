به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سید جواد ایلالی در اولین جلسه ستاد پیشگیری از وقوع جرائم انتخابات در استان گفت: به موازات اقدامات پیشگیرانه، وقوع جرم از سوی افراد ضمن تشکیل پرونده با برخورد قضایی همراه خواهد بود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان تأکید کرد:با لحاظ اولویت‌های پیشگیرانه با فرد یا افراد خاطی در حوزه جرائم انتخاباتی با قاطعیت برخورد خواهد شد.

وی افزود: انتخابات بهترین مجال برای تجلی و تبلور اراده سیاسی افراد در راستای تعیین تکلیف و تشخیص مقدرات حاکمیت در همه سطوح است و شورا‌های اسلامی شهر و روستا نیز حسب مورد از جمله نهاد‌های اجتماعی مهم و تأثیرگذار در این خصوص به شمار می‌روند و با لحاظ میزان ارتباطات و شناختی که مردم از این سطح از مناسبات سیاسی و اجتماعی دارند، همه مراحل برگزاری این انتخابات بطور نسبی از درجه بالایی از اهمیت برخوردار است.