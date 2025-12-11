به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ پویش ملی کاشت درخت در استان مرکزی همزمان با سراسر کشور اجرا شد.

به مناسبت روز زن و مادر، مراسم «در سایه مادر» با حضور جمعی از زنان و مادران برگزار شد.

این مراسم با هدف گرامیداشت مقام زن و مادر و همچنین ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست و توسعه فضای سبز برگزار شد.

در پایان این مراسم، به صورت نمادین ۱۰ اصله نهال کاشته شد تا یادآور نقش پرورش‌گر مادران در زندگی و آینده سبز جامعه باشد. شرکت‌کنندگان این برنامه، حضور خود را نمادی از همدلی، امید و توجه به محیط زیست دانستند.

همزمان با سراسر کشور، استان مرکزی نیز در اجرای این پویش ملی مشارکت داشت و با کاشت نهال‌ها، سهم خود را در حفاظت از طبیعت و توسعه فضای سبز نشان داد.