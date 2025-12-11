پخش زنده
رئیس اداره هواشناسی مهاباد از کاهش بارندگی ها در منطقه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، رئیس اداره هواشناسی مهاباد گفت: آسمان منطقه دربیست و چهارساعت آینده، کمی تا نیمه ابری که در برخی ساعات با افزایش ابر و بارش خفیف باران و وزش باد همراه خواهد بود.
اردلان محمد پور افزود: دمای هوای مهاباد امروز به ۱۰ درجه بالای صفر رسید که در مقایسه با دیروز ۳ درجه افزایش یافته است.
رئیس اداره هواشناسی مهاباد اضافه کرد: امروز پلدشت با ۱۲ درجه بالای صفربالاترین دما را بین شهرهای استان داشت و تکاب با ۲ درجه زیر صفر سردترین شهراستان بود.