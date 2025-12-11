پخش زنده
نخستوزیر بلغارستان پس از چند هفته اعتراض خیابانی علیه سیاستهای اقتصادی دولت و ناتوانی آن در مقابله با فساد، استعفای خود را تقدیم کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از رویترز، روزن ژلیازکوف نخستوزیر بلغارستان دقایقی پیش از آنکه پارلمان قرار بود به عدم اعتماد او رای دهد، استعفای خود را در بیانیهای تلویزیونی اعلام کرد. این استعفا در حالی صورت میگیرد که بلغارستان قرار است از نخستین روز سال آتی میلادی به منطقه یورو بپیوندد.
ژلیازکوف در این بیانیه ضمن اعلام تصمیم دولت برای کناره گیری اظهار کرد: «ائتلاف ما تشکیل جلسه داد و درباره وضع کنونی، چالشهایی که با آن روبهرو هستیم و تصمیماتی که باید با مسئولیتپذیری اتخاذ کنیم، گفتوگو کرد.» وی افزود: «خواسته ما این است که در سطحی عمل کنیم که جامعه از ما انتظار دارد. قدرت از صدای مردم سرچشمه میگیرد.»
هزاران نفر از شهروندان بلغارستان شامگاه چهارشنبه در صوفیه و دهها شهر و شهرستان دیگر این کشور تجمع کردند؛ تازهترین موج از سلسله اعتراضهایی که نارضایتی عمومی از فساد گسترده و ناتوانی دولتهای متوالی در مقابله با آن را برجسته کرده است.
رومن رادف رئیس جمهوری این کشور نیز اوایل این هفته خواستار اسعفای دولت شده بود. وی در صفحه فیسبوک خود از قانونگذاران خواسته بود که از «مافیا» هراس نداشته باشند و به صدای مردم در میادین شهر گوش دهند.