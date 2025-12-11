پخش زنده
هندبالیستهای هپکو اراک در رقابتهای هفته هفتم لیگ برتر به نخستین پیروزی خود دست یافتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ هندبالیستهای هپکو اراک به نخستین پیروزی خود در لیگ برتر هندبال دست یافتند.
در رقابتهای هفته هفتم لیگ برتر هندبال کشور، نماینده اراک عصر پنجشنبه مهمان پرواز هوانیروز بود.
در پایان این رقابت تیم هندبال هپکوی اراک با نتیجه ۳۰ بر ۲۸ حریف خود را شکست داد و به نخستین برد خود در رقابتهای این فصل دست یافت.
تیم هپکو با کسب این پیروزی تعداد امتیازات خود را به عدد ۳ رساند و با یک پله صعود در رده نهم جدول قرار گرفت.
هندبالیستهای هپکو در رقابتهای هفته هشتم این مسابقات سهشنبه ۲۵ آذر در اراک میزبان سنگ آهن باف خواهند بود.