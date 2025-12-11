پخش زنده
رایزن فرهنگی ایران در افغانستان برای ارائه تجارب و تخصص علمی ایران به افغانستان اعلام آمادگی کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کابل در مراسم اختتامیه المپیاد سراسری علوم وزارت آموزش و پرورش افغانستان بر توسعه همکاریهای علمی و آموزشی میان ایران و افغانستان تأکید و آمادگی ایران را برای تبادل تجارب و حمایت از طرحهای علمی و فناوری در کشور دوست و برادر اعلام کرد.
سید روحالله حسینی افزود: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد در زمینههای علم و فناوری، دانشبنیانها، پزشکی، مهندسی، صنعت و معدن و سایر علوم پایه با افغانستان همکاریهای گستردهای داشته باشد.
رایزن فرهنگی ایران همچنین به پیشرفتهای علمی، صنعتی و فناوری ایران در حوزههایی مانند نانو و فناوری سلولهای بنیادین و هوافضا اشاره کرد و آن را الگوی مناسب برای کشورهای مسلمان دانست.
سید روحالله حسینی با بیان اینکه تجارب علمی ایران میتواند در ارتقای ظرفیتهای علمی و پژوهشی افغانستان به کار گرفه شود، با اشاره به جنگ دوازده روزه علیه ایران گفت: پیشرفت علمی، صنعتی و فناوری ایران موجب شد دشمنان به هدف خود نرسند.